سان جيرمان يصدر بيانا بشأن مواجهته لنجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، أن الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري.

وأوضح سان جيرمان في بيان، أن بعثة الفريق ستغادر فرنسا في 17 يناير، للتوجه إلى الدوحة، حيث يتدرب الفريق يوما واحدا في ملعب خليفة الدولي، مع المشاركة في فعاليات ترويجية وتسويقية مع الرعاة.

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ولفت أن الفريق سيتوجه بعدها إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض مباراة ودية ضد عملاقي الكرة السعودية الهلال والنصر، الذي تعاقد مؤخرا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

المصدر: وكالات