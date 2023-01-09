نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري يثير جدلا بسبب دار أزياء متهمة باستغلال الأطفال

أثار مقطع فيديو ظهر خلاله نجم نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر الدوسري مرتديا "جاكيت" مكتوب عليه اسم "دار بالنسياغا" للأزياء الإسبانية.

وطالت "دار بالنسياغا" الشهر الماضي، حملة واسعة من الانتقادات، في ظل اتهامات لها بالاعتماد في حملاتها الدعائية على استغلال الأطفال وبممارسة "البيدوفيليا" أو التحرش الجنسي بالأطفال، والاستعانة بطقوس شيطانية.

في وقت لاحق اعتذرت الدار عن ما وصفته بأنه "خطأ" في طريقة تصوير الأطفال، لكن البيان لم يكن مرضيا بالنسبة لآخرين وجمعيات حماية حقوق الأطفال.

بالتأكيد تصرف بحسن نية من اللاعب #سالم_الدوسري ، ولكن كنت أتمنى من موقع هام كموقع أخبار #الهلال التروي ودراسة الأبعاد قبل النشر ، دار بلنسياغا تتعرض لحملة مقاطعة كبيرة بسبب ترويجها لفكر غير أخلاقي ، لذا تمنيت عدم نشر المقطع كي لا يتأثر الجيل الصغير .

pic.twitter.com/W0Kwd7eP1g — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) January 7, 2023

إقرأ المزيد

وتباينت ردود الفعل تجاه ما ارتداه النجم السعودي الدوسري، بين من قال إنه "تصرف بحسن نية"، وأنه لم يكن يعلم بالجدل المثار حول دار الأزياء، فيما طالب آخرون اللاعب بالاعتذار، ودعا آخرون إلى اتخاذ المشاهير في السعودية "مواقف حازمة" وضرورة معرفة ما يجري في العالم، خاصة أن الدوري السعودي بات "تريند" حاليا.

سالم الدوسري لابس من بالنسياغا !!!!

يبدو لي انه ما يدري عن فضيحة ذا البراند الملع*ون ، اتمنى يعتذر @salem_d29pic.twitter.com/0m7EVtnV0i — مـيعاد (@Mmoo_ve) January 7, 2023

العالم والمشاهير والمجتمعات كلهم ضد بلنسياغا بسبب ترويجهم ل "اغتصاب الاطفال "



لازم المشاهير في السعودية يكون عندهم مواقف ويعرفون وش صاير بالعالم لان دورينا صار ترند الان و والله ماينفعش كدا



pic.twitter.com/Z91dp7hf05 — Naif Harbi| نايف الحربي (@IamNaifHarbi) January 7, 2023

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"