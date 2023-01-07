صحفي رياضي عراقي: افتتاح "خليجي 25" كان مبهرا لكل من شاهده

سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على فعاليات بطولة كأس الخليج "خليجي 25" في العراق بعد مرور 44 عاما على استضافتها السابقة.

تحدث الصحفي الرياضي العراقي محمد قادر الحداد عن التحضيرات الكبيرة والجهد المبذول من قبل المنظمين لهذه النسخة من "خليجي 25"، معتبرا أن الافتتاح كان مبهرا لكل من شاهده، وأن هذه النسخة أتت بدعم خليجي، مضيفا أن الافتتاح شهد أكثر من 65 ألف متفرج داخل الملعب، وذات الرقم كان خارجه.

وحول مباراة السعودية واليمن في المجموعة الأولى والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي بهدفين دون شيء، قال عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عبد الأعلى سكير إن هذه النتيجة لا تعطي أفضلية كبيرة للمنتخب السعودي، خاصة أنه لا يلعب بفريقه الأساسي، كما أنه لا يمكن إنكار أن المنتخب اليمني هو الحلقة الأضعف في المجموعة الأولى، مضيفا أن التعادل السلبي الحاصل في مباراة العراق وعُمان ضمن المجموعة الأولى، يمكن أن تعطيهما دفعا أكبر للتعويض بنتيجة أفضل في المباريات القادمة أمام السعودية.

وحول اعتماد الحكمة السعودية الدولية عنود الأسمري كأول سيدة سعودية تتولى مهمة قيادة المباريات في كأس الخليج، أضاف سكير أن هذه الخطوة إيجابية ومبكرة أيضا، وتسرع في الوصول إلى الهدف الأساسي لوزارة الرياضة السعودية لتعزيز الحضور النسائي في بطولات كرة القدم الدولية والخارجية.

وتشارك في بطولة "خليجي25" 8 منتخبات، وهي العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين

المصدر: RT