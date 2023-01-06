رحيل أسطورة إيطاليا جيانلوكا فيالي بعد صراع مع المرض

توفي أسطورة كرة القدم الإيطالية جيانلوكا فيالي صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس عن عمر ناهز 58 عاما.

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وقال نادي "سمبدوريا" في بيان على موقعه الرسمي "سنتذكرك كقلب هجوم لا يستطيع أحد إيقافه".

أما موقع الاتحاد الإيطالي، فنشر على حسابه في "تويتر": "تشاو جانلوكا، سنتذكرك إلى الابد".

وأصيب فيالي، مهاجم منتخب إيطاليا السابق، بالمرض عام 2017، وبعد فترة علاج أولي، بدا أنه تخلص منه، لا سيما خلال عمله مساعدا لمدرب منتخب إيطاليا الحالي وزميله السابق في "سمبدوريا" روبرتو مانشيني، عندما توج بكأس أوروبا صيف عام 2021.

لكن المرض الخبيث عاوده وتم إدخاله المستشفى في 14 ديسمبر الماضي للعلاج لتوافيه المنية صباح اليوم الجمعة.

وفي مسيرته كلاعب، تألق فيالي لأول مرة في "سمبدوريا"، حيث قاد النادي إلى لقب الدوري الإيطالي (1991) وكأس الكؤوس الأوروبية (1990) وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا (1992).

المصدر: أ ف ب