جمهور النصر "العالمي" يحضر تيفو خاصا لرونالدو مع أغنية (فيديو)

يستعد نادي النصر السعودي لكرة القدم لتقديم لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

وسيظهر رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، ، لأول مرة أمام عشرات الآلاف من مشجعي نادي النصر.

وانتشر مقطع فيديو لتدفع مشجعي نادي النصر "العالمي" لحضور حفل تقديم "صاروخ مادير" اليوم في تمام الساعة (18:30) بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يملأ الجمهور مدرجات "مرسول بارك" البالغ سعته 25 ألف متفرج، بعد أن تلقى النادي 130 ألف طلب للتذاكر التي تبلغ قيمتها 15 ريالا (4 دولارات). وأعلن النصر تبرعه بعائدات بيعها لمنصة خيرية وطنية.

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وحطت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو رفقة عائلته وبعض المقربين منه مساء أمس الاثنين، في مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة الرياض، وسط أجواء ماطرة وباردة، استعدادا لتقديمه في أجواء حماسية وجنونية مساء اليوم.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقع رونالدو مع النصر عقدا حتى يونيو 2025 تقدر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه السابق ومدربه الهولندي إريك تن هاخ.

المصدر: وسائل إعلام