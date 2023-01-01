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توتنهام يتكبد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي

الرياضة

توتنهام يتكبد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي
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مني توتنهام بخسارته الخامسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سقط أمام مضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 18 من المسابقة.

وسجل هدفي أستون فيلا، كل من إيمليانو بوينديا، ودوغلاس لويز، في الدقيقتين 50، و73.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن شباك توتنهام استقبلت هدفين على الأقل في آخر 7 مباريات في الدوري.

وأوضحت الشبكة، أن هذه أطول سلسلة من المباريات التي يستقبل فيها توتنهام هدفين أو أكثر في الدوري (7 مباريات) منذ عام 1988 (8 مباريات).

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن أرسنال صاحب الصدارة.

المصدر: وكالات

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