توتنهام يتكبد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي

مني توتنهام بخسارته الخامسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سقط أمام مضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 18 من المسابقة.

وسجل هدفي أستون فيلا، كل من إيمليانو بوينديا، ودوغلاس لويز، في الدقيقتين 50، و73.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن شباك توتنهام استقبلت هدفين على الأقل في آخر 7 مباريات في الدوري.

7 - Tottenham have conceded at least twice in each of their last seven Premier League games, their longest run of shipping 2+ in league matches since November 1988 (8). Alarming. pic.twitter.com/kcMJpMXEGi — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2023

وأوضحت الشبكة، أن هذه أطول سلسلة من المباريات التي يستقبل فيها توتنهام هدفين أو أكثر في الدوري (7 مباريات) منذ عام 1988 (8 مباريات).

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن أرسنال صاحب الصدارة.

المصدر: وكالات