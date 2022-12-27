تطور مفاجئ في صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي

لا تتوقف وسائل الإعلام عن الحديث حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتكهن بوجهته المقبلة بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد مؤخرا ليصبح لاعبا حرا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مساء أمس الاثنين، إلى أن وجهة رونالدو المقبلة ستكون نادي النصر السعودي، وأن الأخير حدد مسبقا موعد الكشف الطبي للنجم البرتغالي.

إقرأ المزيد

ولكن موقع "kooora"، كشف اليوم الثلاثاء عن تطور ملفت في الصفقة، حيث نقل عن مصدر مسؤول في نادي النصر السعودي قوله "كان من المفترض أن يجتمع رونالدو يوم أمس الاثنين مع ممثلين عن النصر في مدريد، لكن الاجتماع لم يتم".

ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي أدت لإلغاء الاجتماع الذي ربما كان حاسما في مسار الصفقة، وقد يكون إلغاؤه إشارة على تراجع اللاعب وانهيار الصفقة تماما.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت أن نادي النصر لديه اتفاق مع رونالدو على الشروط العامة للعقد، ويتبقى فقط الحصول على إشارة خضراء من النجم البرتغالي لتوقيع الأوراق الرسمية للصفقة.

يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.

المصدر: kooora.com



