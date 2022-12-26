أردوغان: رونالدو تعرض لـ"مقاطعة سياسية" في مونديال قطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعرض لـ"مقاطعة سياسية" خلال مونديال قطر 2022 مشيرا إلى أنه "يدعم القضية الفلسطينية".

تصريحات أردوغان هذه جاءت خلال ملتقى شبابي نظمه فرع حزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم شرقي البلاد، أمس الأحد.

وقال أردوغان إن رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لا يمكن مقارنتهما مشيرا إلى أن الأول تعرض لـ"مقاطعة سياسية"، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

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Erdoğan on Ronaldo vs Morocco:



"They wasted Ronaldo's talent. Unfortunately, they imposed a political ban on him. Sending a footballer like Ronaldo onto the pitch, 30 minutes from the end of the match, upset his mind and deprived him of his energy." pic.twitter.com/sP5Z2dJpg9 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 25, 2022

وأوضح الرئيس التركي بالقول: "لقد أضاعوا رونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تدخل رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه".

وأضاف أردوغان بالقول: "رونالدو شخص يقف مع القضية الفلسطينية"، حسب قوله.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Cristiano Ronaldo’yu harcadılar. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo.” pic.twitter.com/8QSKgMrSUO — Selâmi Haktan (@slmhktn) December 25, 2022

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ولعب رونالدو بديلا مع منتخب البرتغال بعد دور المجموعات في المونديال، إذ دخل احتياطيا في مباراتي سويسرا والمغرب.

وفيما يتعلق بالمباراة النهائية التي جرت بين الأرجنتين وفرنسا، قال أردوغان: "قلت لـ(الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون، يجب ألّا تحزن فالأرجنتين لعبت بشكل رائع واستحقت اللقب، فالمنتخب الأرجنتيني كان رائعا في ركلات الترجيح وخبرة ميسي ظهرت في النهائي".

وتطرق أردوغان إلى أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي قائلا: "المستقبل لمبابي، عمره حاليا 23 عاما".

المصدر: "وكالة الأناضول"