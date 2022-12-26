زوجة حكيمي تخطف الأنظار.. وصلة رقص مثيرة للتونسية هبة عبوك في قطر (فيديو)

خطفت الممثلة التونسية، هبة عبوك، زوجة نجم كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي، الأنظار بعد نشرها فيديو للقطات مثيرة من مشاركتها في فعالية "قطر فاشن يونايتد".

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ونشرت هبة الفيديو عبر صفحتها على "إنستغرام"، معبرة عن فخرها بكونها جزءا من تلك الفعالية الضخمة، وعلقت: "فخورة بأن أكون جزءا من أكبر عرض أزياء يقام على الإطلاق في الشرق الأوسط. مبروك للفريق بأكمله".

وظهرت في الفيديو وهي ترتدي "جمبسوت" أسود، كما ظهر ابنها الصغير من اللاعب المغربي، وفي آخر الفيديو، أدت هبة رقصة على أنغام أغنية "يلا بينا" الشهيرة.

وشكرت هبة شقيقة أمير قطر، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، التي أشرفت على الفعالية، التي أقيمت بواسطة شركة Qatar Creates بالتعاون مع شركة CR Runway.

وجمع عرض "قطر فاشن يونايتد" أكثر من 150 مصمما من 6 قارات و50 دولة، قدموا تصاميمهم الرائعة أمام 25 ألف مشاهد في ملعب 974.

المصدر: RT