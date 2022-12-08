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ريال مدريد يستجيب لمبادرة ناد أوكراني

الرياضة

ريال مدريد يستجيب لمبادرة ناد أوكراني
Legion-Media
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دعم نادي ريال مدريد الإسباني مبادرة أطلقها نادي شاختار دونيتسك الأوكراني لـ"مساعدة السكان في أوكرانيا مع حلول فصل الشتاء".

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وناشد شاختار دونيتسك، أندية كرة القدم الأوروبية المساعدة في الحصول على مولدات كهربائية تساعدهم على التأقلم بشكل أفضل مع الشتاء القارس في أوكرانيا.

ودعم ريال مدريد هذه المبادرة التضامنية من خلال مؤسسته وتبرع بـ 20 مولدا كهربائيا سيتم استخدامها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: realmadrid.com

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