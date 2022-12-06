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أول تعليق لمدرب المغرب بعد تأهل "أسود الأطلس" لربع نهائي المونديال

الرياضة

أول تعليق لمدرب المغرب بعد تأهل
AP
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أعرب وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب عن سعادته بتأهل "أسود الأطلس" لربع نهائي مونديال قطر بعد تغلبهم اليوم الثلاثاء على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في الدور ثمن النهائي.

وبات المغرب أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

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وقال الركراكي لشبكة "بي إن سبورتس" بعد هذا التأهل التاريخي: "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، تكتيكيا التزم اللاعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم إننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة أنه يجب أن يكونوا طموحين".

وأضاف "الأهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير (ياسين بونو)، بين الأفضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء".

وأكمل: "أقول لهم (للاعبين) إننا في مهمة، لقد فهموا أنه يجب أن يكونوا طموحين، ونتوقف عن التفكير في العِقَد".

وينتظر "أسود الأطلس" في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين البرتغال وسويسرا.

المصدر: "بي إن سبورتس"

مونديال قطر

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