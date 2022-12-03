رئيس أمريكا يلتقط الكرة.. ويوجه رسالة للاعبي "العم سام" قبل مواجهة هولندا (فيديو)

نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقطع فيديو لتحفيز منتخب بلاده قبل مباراته في دور الـ16 لكأس العالم 2022 أمام نظيره الهولندي بمشاركة لاعب المنتخب تايلر أدامز.

وظهر بايدن في مقطع الفيديو الذي نشره في صفحته الرسمية عبر "تويتر" وهو يلتقط كرة سددها لاعب المنتخب الأمريكي ونادي ليدز يونايتد الإنجليزي، "تايلر أدامز".

وردد الرئيس الأمريكي الهتافات التي ترددها الجماهير، مثل "It’s Called Soccer"، وهي الجملة التي رددها الجمهور الأمريكي في مباراة إنجلترا نظرا للخلاف بين الدولتين على تسمية كرة القدم إذ يطلق عليها الأمريكيون اسم "Soccer" ويسميها الإنجليز "Football".

وشجع بايدن المنتخب الأمريكي بالقول: "هيا يا أمريكا!"، ووجه رسالة للاعبين قال فيها: "يمكنكم فعلها يا شباب"، في إشارة إلى قدرة منتخب "العم سام" على الوصول إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

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ويواجه الولايات المتحدة الأمريكية نظيره الهولندي مساء اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

المصدر: وكالات