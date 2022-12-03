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بايدن يعلق على هزيمة منتخب بلاده أمام هولندا في مونديال قطر

الرياضة

بايدن يعلق على هزيمة منتخب بلاده أمام هولندا في مونديال قطر
AFP SAUL LOEB
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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022، إثر هزيمته أمام نظيره الهولندي (1-3) مساء اليوم السبت على استاد خليفة الدولي بالدوحة.

وقال جو بايدن عبر حساب الرئاسية الأمريكية على موقع "تويتر": "يا شباب، لقد جعلتمونا فخورين. ننهض ونواصل المسير. من أجل مستقبل مشرق عام 2026  هنا في الوطن"، إذ تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهائيات بطولة كأس العالم عام 2026.

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المصدر: " twitter/POTUS" 

مونديال قطر

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