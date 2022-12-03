بايدن يعلق على هزيمة منتخب بلاده أمام هولندا في مونديال قطر

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022، إثر هزيمته أمام نظيره الهولندي (1-3) مساء اليوم السبت على استاد خليفة الدولي بالدوحة.

وقال جو بايدن عبر حساب الرئاسية الأمريكية على موقع "تويتر": "يا شباب، لقد جعلتمونا فخورين. ننهض ونواصل المسير. من أجل مستقبل مشرق عام 2026 هنا في الوطن"، إذ تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهائيات بطولة كأس العالم عام 2026.

Fellas, you made us proud. We get up and keep going.



Here’s to a bright future and 2026 back here at home. https://t.co/4IAOqFTHhC — President Biden (@POTUS) December 3, 2022

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المصدر: " twitter/POTUS"