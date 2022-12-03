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تركي آل الشيخ للمنتخبات المودعة لكأس العالم: تحبون العناد!

الرياضة

تركي آل الشيخ للمنتخبات المودعة لكأس العالم: تحبون العناد!
facebook/Turkialalshik
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وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، نصيحة طريفة إلى المنتخبات التي ودعت نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من دور المجموعات.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتحدث باللغة الإنجليزية مع أحد المدربين، ويقدم له بعض النصائح التكتيكية.

وقال آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، في تعليقه على الفيديو: "المنتخبات التي خرجت من كأس العالم.. لو سمعتم الخطة وركزتم عليها لكان هناك حديث أخرى، ولكن أنتم تحبون العناد".

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وأسدل الستار على دور المجموعات في مونديال قطر 2022،  مساء أمس الجمعة، باكتمال خروج 16 منتخبا (نصف المشاركين) من النهائيات، وتأهل نفس العدد من المنتخبات إلى ثمن النهائي.

وتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، المغرب، كرواتيا، أستراليا، اليابان، إسبانيا، البرازيل، سويسرا، البرتغال، وكوريا الجنوبية.

المصدر: وسائل إعلام 

مونديال قطر

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