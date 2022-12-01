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جورجينا تدعم رونالدو بطريقة خاصة بعد وصولها إلى قطر (صور)

الرياضة

جورجينا تدعم رونالدو بطريقة خاصة بعد وصولها إلى قطر (صور)
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وصلت جورجينا رودريغيز، شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قطر، لدعم "الدون" الذي يخوض حاليا منافسات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

ونشرت جورجينا عبر خاصية "الستوري" على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورا لرحلتها إلى قطر والوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها.

وبعد وصولها، نشرت جورجينا صورة برفقة كعكة كبيرة تصور أرضية ملعب وعليها مجسم لرونالدو وهو يركل الكرة بحذائه وفي أعلاها جورجينا وباقي أفراد العائلة.

ويتطلع رونالدو لقيادة البرتغال للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، لاسيما وأن هذه البطولة ستكون بنسبة كبيرة هي الأخيرة لصاحب الـ37 عاما.

وضمنت البرتغال تأهلها إلى ثمن النهائي في مونديال قطر قبل مباراة الجولة الأخيرة التي تجمعها غدا الجمعة بكوريا الجنوبية، حيث ستكون بحاجة إلى نقطة التعادل لضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غانا وأوروغواي.

المصدر: مواقع التواصل

مونديال قطر

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