جورجينا تدعم رونالدو بطريقة خاصة بعد وصولها إلى قطر (صور)

وصلت جورجينا رودريغيز، شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قطر، لدعم "الدون" الذي يخوض حاليا منافسات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

ونشرت جورجينا عبر خاصية "الستوري" على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورا لرحلتها إلى قطر والوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها.

Georgina Rodriguez est arrivé au Qatar cela signifie donc que CR7 va marquer vendredi pic.twitter.com/Na8M68C2fV — Ivowww🇵🇹 (@ivomrnn) November 30, 2022

Georgina Rodriguez finds amazing Cristiano Ronaldo cake in hotel after arriving in Qatar to cheer him on in World Cup



There was also lots of chocolates with the cakes



She has gone to watch partner Crisitano Ronaldo at the World Cup with their children pic.twitter.com/PMtkjv8uSp — Lilian Chan (@bestgug) December 1, 2022

وبعد وصولها، نشرت جورجينا صورة برفقة كعكة كبيرة تصور أرضية ملعب وعليها مجسم لرونالدو وهو يركل الكرة بحذائه وفي أعلاها جورجينا وباقي أفراد العائلة.

A huge welcome cake 🎂 for Georgina Rodriguez when she arrived in Qatar 🇶🇦



The cake features Ronaldo, Georgina herself and their children #FIFAWorldCuppic.twitter.com/W725bYvnQi — FOFANA 3️⃣3️⃣🇫🇷 (@Fofana_33) December 1, 2022

ويتطلع رونالدو لقيادة البرتغال للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، لاسيما وأن هذه البطولة ستكون بنسبة كبيرة هي الأخيرة لصاحب الـ37 عاما.

وضمنت البرتغال تأهلها إلى ثمن النهائي في مونديال قطر قبل مباراة الجولة الأخيرة التي تجمعها غدا الجمعة بكوريا الجنوبية، حيث ستكون بحاجة إلى نقطة التعادل لضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غانا وأوروغواي.

المصدر: مواقع التواصل