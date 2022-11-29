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وزير الرياضة البريطاني "المثلي" يدعم المثليين خلال حضوره مباراة إنجلترا وويلز (صور)

الرياضة

وزير الرياضة البريطاني
Legion-Media
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وضع وزير الرياضة البريطاني ستوارت أندر، شارة "حب واحد" للتعبير عن دعمه للمثليين، خلال حضوره مباراة إنجلترا وويلز ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بمونديال قطر.

وظهر الوزير البريطاني وهو يرتدي شارة "حب واحد" في ذراعه اليمنى أثناء وقوفه في مدرجات ملعب أحمد بن علي في الريان قبيل انطلاق مباراة إنجلترا وويلز.

وكان أندرو وهو مثلي الجنس، قال أمس الاثنين،  لشبكة "إي تي في": "سأرتدي بالتأكيد شارة +حب واحد+" في مباراة إنجلترا وويلز.

وأضاف "أريد أن أظهر الدعم وكنت سعيدا برؤية الوزيرة الألمانية التي حضرت إحدى المباريات مؤخرا، وأعتقد أنه من المهم أن أفعل ذلك".

وارتدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، شارة "حب واحد" أثناء جلوسها إلى جوار رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو خلال هزيمة ألمانيا المفاجئة أمام اليابان 1-2.

وكانت إنجلترا وويلز من بين سبعة منتخبات أوروبية عدلت عن قرارها ارتداء تلك الشارة المناهضة للتمييز، بعدما لوح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعقوبات رياضية.

المصدر: talkSPORT

مونديال قطر

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