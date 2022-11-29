وزير الرياضة البريطاني "المثلي" يدعم المثليين خلال حضوره مباراة إنجلترا وويلز (صور)

وضع وزير الرياضة البريطاني ستوارت أندر، شارة "حب واحد" للتعبير عن دعمه للمثليين، خلال حضوره مباراة إنجلترا وويلز ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بمونديال قطر.

وظهر الوزير البريطاني وهو يرتدي شارة "حب واحد" في ذراعه اليمنى أثناء وقوفه في مدرجات ملعب أحمد بن علي في الريان قبيل انطلاق مباراة إنجلترا وويلز.

🚨 Stuart Andrew MP, the UK Sports Minister, is wearing the OneLove armband in Qatar. #NoPrideWithoutAll



(📸 Getty) pic.twitter.com/eBTnRDpqlN — Pride in Football 🏳️‍🌈⚽️ (@PrideinFootball) November 29, 2022

Stuart Andrew MP, the government’s Sports Minister, is wearing a ‘one love’ armband and rainbow tie at England vs Wales today. (via Getty) pic.twitter.com/QjoEDpUP5T — Adam Millington (@AdamGMillington) November 29, 2022

وكان أندرو وهو مثلي الجنس، قال أمس الاثنين، لشبكة "إي تي في": "سأرتدي بالتأكيد شارة +حب واحد+" في مباراة إنجلترا وويلز.

وأضاف "أريد أن أظهر الدعم وكنت سعيدا برؤية الوزيرة الألمانية التي حضرت إحدى المباريات مؤخرا، وأعتقد أنه من المهم أن أفعل ذلك".

وارتدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، شارة "حب واحد" أثناء جلوسها إلى جوار رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو خلال هزيمة ألمانيا المفاجئة أمام اليابان 1-2.

وكانت إنجلترا وويلز من بين سبعة منتخبات أوروبية عدلت عن قرارها ارتداء تلك الشارة المناهضة للتمييز، بعدما لوح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعقوبات رياضية.

المصدر: talkSPORT