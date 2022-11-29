ديل بييرو يسخر من أبو تريكة بعد تعليقه على "هدف" رونالدو ضد أوروغواي (فيديو)

أثار الهدف الأول الذي سجله المنتخب البرتغالي في شباك أوروغواي، أمس الاثنين، في دور المجموعات لمونديال قطر، جدلا واسعا بسبب الخلاف الكبير حول هوية مسجل الهدف.

وسجل الهدف في الدقيقة 54، بعدما حول لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديش، كرة بدت كعرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها النجم كريستيانو رونالدو ودخلت في المرمى لينطلق "الدون" للاحتفال حيث اعتقد الجميع بأنه هو مسجل الهدف.

واحتسب الهدف للبرتغاليين في بادئ الأمر باسم رونالدو، قبل أن يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر موقعه، أن رونالدو لم يلمس الكرة، وبالتالي فمسجل الهدف هو زميله فرنانديش.

وخلال تحليل مباراة البرتغال وأوروغواي على شبكة "بي إن سبورتس"، أكد النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة، أنه يصدق رونالدو ولا يصدق الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: "أصدق كريستيانو رونالدو، قال إنه لمس الكرة وهذا يعني أنه لمسها، ولا أصدق الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ولكن النجم الإيطالي السابق وأسطورة يوفنتوس، أليساندرو ديل بييرو، الذي كان أيضا يتواجد في استوديو "بي إن سبورتس"، سخر من كلام النجم المصري واختلف معه حول الهدف قائلا: "أعجبني كلامه حين قال إنه يصدق كريستيانو رونالدو ولا يصدق الفيفا وأعجبتني ثقته في كريستيانو رونالدو، كلنا معجبون برونالدو، أن تصدقه ولا تصدق الفيفا هو أمر جيد للغاية لكن من خلال الصور بدا لي أن كريستيانو رونالدو لم يلمس الكرة، لكن لدينا أيضا تقنية حكم الفيديو ولدينا كل الوسائل التي من الممكن أن تثبت هل لمس رونالدو الكرة أم لا ".

وأضاف: "بهدوء كبير نستطيع أن نقول من أحرز الهدف".

وأكد ديل بييرو أن رونالدو احتفل بالهدف لأنه شاهد الكرة تدخل المرمى وربما اعتقد أنه لمسها لكن الأمر ليس مهما لأن البرتغال فازت، وأن رونالدو سيسجل أهدافا أخرى بكل تأكيد.

وضمنت البرتغال تأهلها عن المجموعة الثامنة إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر بفوزها على أوروغواي بهدفين دون رد، وستلعب ضد كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة الأخيرة الجمعة المقبل لضمان الصدارة.

المصدر: "بي إن سبورتس"