شاهد.. كيف تفاعل أمير قطر مع فوز المغرب على بلجيكا!

رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يحتفل بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البلجيكي 2-0 اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم يصفق بحرارة فرحا بفوز المغرب.

ووضع المنتخب المغربي قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-0 على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 73 و90.

وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT