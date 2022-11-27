شاهد.. كيف تفاعل أمير قطر مع فوز المغرب على بلجيكا!
رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يحتفل بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البلجيكي 2-0 اليوم الأحد، في دور المجموعات لمونديال قطر.
وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم يصفق بحرارة فرحا بفوز المغرب.
🎥 | أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد بعد نهاية لقاء #المغرب و #بلجيكا متفاعلاً مع انتصار المغرب .. #كأس_العالم_قطر2022pic.twitter.com/4ygUIZNpaX— أحمد العجلان (@ahmad2man) November 27, 2022
فيديو ينقل مشاركة سمو أمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني وسمو #الأمير_الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة آل ثاني وسمو الشيخة #موزا_بنت_ناصر وسعادة الشيخة #المياسة_بنت_حمد آل ثاني وسعادة الشيخة #هند_بنت_حمد آل ثاني جماهير #المغرب بالفوز 🇲🇦🇶🇦 #كاس_العالم_FIFA#كأس_العالم_قطر2022pic.twitter.com/vrwyjLyYvW— هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) November 27, 2022
أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد والأمير الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني والشيخة موزا يحيون #المنتخب_المغربي بعد فوزه على #بلجيكا ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 27, 2022
فرحة قطرية بفوز الأشقاء بالمغرب ..#المغرب_بلجيكا#كأس_العالم_قطر_2022pic.twitter.com/PYgljZJzXD
ووضع المنتخب المغربي قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-0 على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.
ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 73 و90.
وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي لاحقا كندا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد.
المصدر: RT