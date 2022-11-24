إنجاز غير مسبوق في مونديال قطر.. مدرب كندا يصنع التاريخ بين السيدات والرجال!

حقق المدرب الإنجليزي، جون هيردمان، إنجازا فريدا من نوعه عقب قيادته لمنتخب كندا في مباراة بلجيكا لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم "قطر 2022".

وقدمت كندا أداء جيدا في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء ولكنها خسرت في النهاية بهدف دون رد.

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هيردمان الذي يخوض تجربته التدريبية الأولى على صعيد الرجال، سبق له التدريب في كأس العالم، ولكن للسيدات عندما قاد كندا أيضا وقبلها نيوزيلندا في المسابقة، وهو ما يعد سابقة لم تحدث من قبل.

ويملك المدرب الإنجليزي مشوارا غير اعتياديا كونه لم يمارس كرة القدم على المستوى الاحترافي، وإن مارسها على المستوى الهواة أثناء تدريبه لمنتخبات السيدات.

ويتولى هيردمان حاليا ليس فقط تدريب منتخب كندا الأول، بل ويشرف على كل المنتخبات، بداية من فريق تحت 14 عاما من أجل زرع أفكاره في كل الأجيال.

المصدر: goal.com