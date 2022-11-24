بينها منتخب عربي.. تعرف على المنتخبات التي تكبدت أثقل الهزائم في تاريخ المونديال

حققت إسبانيا بطلة 2010 أكبر فوز في تاريخها عندما اكتسحت كوستاريكا 7-0 ضمن منافسات المجموعة الخامسة لمونديال "قطر 2022"، أمس الأربعاء.

والمثير أن انتصار إسبانيا ليس هو الأكبر في تاريخ كأس العالم، حيث تمكنت أربعة منتخبات أخرى من الفوز بنفس النتيجة (7-0) منذ انطلاق البطولة في عام 1930.

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ونجحت البرتغال في الفوز بنتيجة 7-0 على كوريا الشمالية في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ودكت تركيا شباك كوريا الجنوبية بسباعية في مونديال عام 1954، وفي نفس البطولة تغلبت أوروغواي على اسكتلندا بنفس النتيجة.

وفي نسخة عام 1974 هزمت بولندا منتخب هايتي بنتيجة 7-0.

والمثير للدهشة أن هذه النتائج ليست هي الأكبر في تاريخ كأس العالم، فهي بعيدة كل البعد عن ذلك.

فقد فازت ألمانيا على المملكة العربية السعودية 8-0 في كأس العالم 2002، وحققت أوروغواي نفس النتيجة ضد بوليفيا في عام 1950، بينما سجلت السويد ثمانية أهداف ولم تهتز شباكها ضد كوبا في كأس العالم 1938.

ويعتبر المنتخب المجري الفريق الوحيد الذي سجل عشرة أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم، وكان ذلك في مونديال 1982 عندما اكتسح السلفادور بنتيجة 10-1.

وحققت المجر فوزا عريضا آخر بفوزها بنتيجة 9-0 على كوريا الجنوبية في نسخة 1954، وهي ذات النتيجة التي حققها منتخب يوغسلافيا على زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) في كأس العالم 1974.

وفيما يلي أكبر النتائج في تاريخ بطولات كأس العالم:

1- المجر 10-1 السلفادور (مونديال 1982 في إسبانيا)

2- المجر 9-0 كوريا الجنوبية (مونديال 1954 في سويسرا)

3- يوغسلافيا 9-0 زائير (مونديال 1974 في ألمانيا)

4- السويد 8-0 كوبا (مونديال 1938 في فرنسا)

5- الأوروغواي 8-0 بوليفيا (مونديال 1950 في البرازيل)

6- ألمانيا 8-0 السعودية (مونديال 2002 في كوريا واليابان)

7- إسبانيا 7-0 كوستاريكا (مونديال 2022 في قطر)

8- البرتغال 7-0 كوريا الشمالية (مونديال 2010 في جنوب إفريقيا)

9- بولندا 7-0 هايتي (مونديال 1974 في ألمانيا)

10- تركيا 7-0 كوريا الجنوبية (مونديال 1954 في سويسرا)

11- الأوروغواي 7-0 اسكتلندا (مونديال 1954 في سويسرا).

المصدر: fourfourtwo.com