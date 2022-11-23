أي المنتخبات العربية الأفضل أداء في مونديال قطر؟

فازت السعودية وتعادل المغرب وتونس وخسرت قطر هذه هي حصيلة المنتخبات العربية بعد خوضها أولى مبارياتها ضمن دور المجموعات لمونديال "قطر 2022".

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، فيما خرج المنتخب التونسي بنقطة ثمينة بتعادله السلبي مع نظيره الدنماركي.

أما المنتخب المغربي الذي يعتبر أغلى المنتخبات العربية في مونديال قطر من حيث القيمة السوقية لامتلاكه لاعبين ينشطون في أقوى الأندية في العالم على غرار أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ونصير مزراوي (بايرن ميونخ)، وحكيم زياش (تشيلسي)، فقد فرض التعادل السلبي على منتخب كرواتيا وصيف بطل النسخة الأخيرة في روسيا.

وتكبد المنتخب القطري مستضيف البطولة، الهزيمة الأولى والوحيدة حتى الآن للعرب في مونديال 2022، بخسارته أمام الإكوادور 0-2 في المباراة الافتتاحية.

على الورق تبقى حظوظ كل المنتخبات العربية قائمة للتأهل للدور المقبل، ويبقى المنتخب السعودي الأوفر حظا إذ يكفيه فوز واحد في آخر مباراتيه للتأهل مباشرة لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه.

المصدر: RT