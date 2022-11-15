رئيس ليبيريا يسافر لقطر لدعم ابنه لاعب منتخب أمريكا في المونديال

لم يشارك جورج ويا في أي من نهائيات كأس العالم على الرغم من كونه أحد عظماء كرة القدم، لكنه حرص على ألا يفوّت هذه الفرصة بمشاهدة نجله.

ويعتزم ويا، رئيس ليبيريا حاليا، التوجه إلى قطر لمشاهدة نهائيات كأس العالم وتشجيع ابنه، تيم ويا، الذي يلعب في صفوف المنتخب الأمريكي.

وكان متوقعا أن يصل الرئيس البالغ من العمر 56 عاما إلى قطر اليوم الثلاثاء في زيارة غير رسمية تستمر تسعة أيام، حيث ستتاح له الفرصة لمشاهدة مباراة الولايات المتحدة وويلز الاثنين المقبل.

ولد تيم ويا، 22 عاما، في نيويورك عندما كان والده لاعبا محترفا، وخاض أولى مبارياته مع المنتخب الأمريكي عام 2018، كما ستكون أولى مشاركاته في كأس العالم.

ويعد جورج ويا، أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم إفريقيا ولا يزال اللاعب الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية.

ولعب جورج ويا في أندية باريس سان جيرمان وميلان وتشيلسي ومانشستر سيتي خلال 18 عاما من مسيرته في الأندية الأوروبية.

وكان ظهوره الأخير مع ليبيريا في سبتمبر 2018 عندما شارك بشكل مفاجئ في مباراة استعراضية ضد نيجيريا عن عمر يناهز 51 عاما، بعد عام من انتخابه رئيسا لليبيريا.

المصدر: أ ب