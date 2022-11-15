غرامة كبيرة وعقوبات متوقعة على رونالدو

تتجه إدارة مانشستر يونايتد إلى فرض عقوبات قاسية وصارمة على البرتغالي كريستيانو رونالدو،على خلفية الحوار الصحفي الذي أجراه الأحد، وهاجم خلاله المدرب إريك تين هاغ، ومسؤولي النادي.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن النادي الإنجليزي سيفرض عقوبة على رونالدو، لن تقل عن مليون جنيه إسترليني، جراء تلك التصريحات التي أطلقها ضد المانيو.

وصرح رونالدو في حواره: "أنا لا أحترم تين هاغ.. لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب، وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم".

كما فجرت صحيفة express البريطانية مفاجأة مدوية، حين أكدت أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سيكون بلا أي فريق في يناير المقبل.

🚨💣 Cristiano Ronaldo is set to be fined £1 MILLION by Manchester United for the Piers Morgan interview.



That is two weeks wages.



(Source: Metro) pic.twitter.com/djA8xToyRc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 14, 2022

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وأبرزت الصحيفة تغريدة نشرها ديفيد سيليغمان، وهو محام مختص في شؤون كرة القدم، قال فيها إن احتمالا كبيرا في أن يكون رونالدو بدون ناد، مع نهاية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أن بإمكان مانشستر يونايتد أن ينهي عقد كريستيانو، وسيمنعه أيضا من الانضمام إلى فريق آخر، قبل أن يحذف التغريدة، وفق "إكسبريس".

وكتب سيليغمان: "من المحتمل أن يكون لدى مانشستر يونايتد سبب لإنهاء عقد رونالدو، وهو خرق واضح للثقة بين الطرفين، إضافة إلى الشروط الصريحة المتعلقة بإساءة سمعة النادي".

وأضاف: "قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تسجيل اللاعبين ليست بهذه البساطة".

وختم الصحفي البريطاني: "يمكن أن ينهي مانشستر يونايتد عقد اللاعب مع الاحتفاظ بقيده لأغراض التعويض إذا كان الإنهاء نابعا عن سلوك رونالدو".

ودخل الدون البرتغالي في حرب باردة مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، في ظل استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق، وعدم تقبل رؤية المدير الفني.

المصدر: "وسائل إعلام"