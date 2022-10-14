مورينيو يهزأ من برشلونة بعد تعادله من إنتر ميلان

علق جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي على موضوع اقتراب أندية كبيرة في أوروبا وعلى رأسها برشلونة من توديع دوري أبطال أوروبا مبكرا.

ويعلم مورينيو أن فريقه من الوارد أن يلاقي برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي.

وعندما سئل مورينيو في مؤتمره الصحفي بعد التعادل أمام ريال بيتيس 1-1 في مجموعته بالدوري الأوروبي، وأصبحت فرص الفريق معقدة للتأهل لدور الـ 16، عما إذا كان ريال بيتيس هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الأوروبي الآن، لم يستطع مورينيو إلا أن يوجه نظرة خاطفة على منافسيه القدامى "برشلونة".

وقال مورينيو: "أراهم كمرشحين، لكن أسماك القرش الفاشلة في دوري الأبطال ستصل، وستأتي بقوة، سيكون ممتعا".

وأضاف: "نريد أن نحقق المركز الثاني، لكن إذا تواجدنا في المركز الثالث، فسنصبح مرشحين للاحتفاظ بدوري المؤتمرات".

😆 Mourinho on Barcelona & Juventus: “The failed sharks of the Champions League are going to arrive in the Europa League. They shouldn't come but it's the reality. It's going to be fun. The failures of the Champions League.” pic.twitter.com/b65TT3xTO1 — M•A•J (@Ultra_Suristic) October 13, 2022

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يحتل روما حاليا المركز الثالث في مجموعته في الدوري الأوروبي خلف ريال بيتيس ولودوجوريتس، لكنهم يأملون في القفز إلى المركز الثاني والتأهل مع بيتيس.

هذا من شأنه أن يضعهم في المباريات الفاصلة، في حين أن المتأهلين من المجموعات سوف يواجهون الأندية التي فشلت في دوري أبطال أوروبا.

حيث أن الفرق التي تحتل المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي تنتقل إلى دوري المؤتمرات، حيث تواجه مباراة فاصلة مع الفرق التي تحتل المركز الثاني في مجموعات دوري المؤتمرات.

ولم يعد مصير برشلونة بين يديه للتأهل للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا بعد التعادل 3-3 أمام إنتر ميلان، فحتى في حال فوزه في المباراتين المتبقيتين، فسينتظر تعثر إنتر في مباراتيه الأخيرتين أيضا.

المصدر: "وكالات"