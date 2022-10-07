طلاق وشيك بين "أديداس" والاتحاد الجزائري

اقترب الانفصال بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم وشركة الألبسة الرياضية "أديداس"، وذلك بعد أيام قليلة من الضجة التي أثارها تصميم القميص الجديد للمنتخب الجزائري.

وقال جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الجزائري في طريقه إلى التعاقد مع شركة جديدة عالمية للملابس الرياضية ببنود تفضيلية مقارنة بالعقود السابقة.

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ولم يكشف زفيزف أي معلومات بشأن العقد الحالي للاتحاد الجزائري مع "أديداس".

وكان القميص الجديد الذي صممته شركة "أديداس" مؤخرا لمنتخب الجزائر، أثار جدلا واسعا، بعدما قامت وزارة الثقافة المغربية بتوجيه إنذار قضائي لشركة "أديداس"، وطالبتها بسحب القمصان الجديدة للمنتخب الجزائري، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عدته "سرقة ثقافية".

بينما تؤكد الشركة الألمانية الراعية للمنتخب الجزائري أن القمصان مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور في مدينة تلمسان الجزائرية.

والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد.

المصدر:le360.ma + RT