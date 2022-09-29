"السطو على الزليج".. قميص منتخب الجزائر يستنفر المغاربة.. ما القصة؟

طالب المغرب شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة للألبسة الرياضية، سحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عده "سرقة ثقافية".

وكتبت شركة "أديداس" الراعية للقمصان الجديدة للمنتخب الجزائري عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قبل أيام، إن: "القمصان مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور في مدينة تلمسان الجزائرية.

تشكيلة أنيقة مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور.

متوفرة من 14 أكتوبر في المتجر وعلى موقع https://t.co/dqE4Tv5WO9 ومن خلال @dzfanstore



The new Algeria culture wear collection, inspired by the iconic El Mechouar palace. Available from 14/10.



📸: @aqbnwr@LesVertspic.twitter.com/sAdNbWhSyL — adidasMENA (@adidasMENA) September 23, 2022

أثارت هذه الـ"تغريدة" حفيظة المؤسسات الثقافية الرسمية في المغرب إلى حد كبير.

ونشر رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: إن وزارة الثقافة والشباب والاتصال، كلفته بتوجيه إنذار قضائي للممثل القانوني لشركة أديداس العالمية، في مقرها في ألمانيا".

Mandaté par le ministère de la culture de la jeunesse et de la com @mjcc_gov, j'ai adressé hier une première lettre de mise en demeure au représentant légal du groupe @adidas afin de requérir le retrait de la collection des maillots de sport inspirés de l'art de Zellige marocain. — Mourad Elajouti (@Elajouti) September 29, 2022

وأوضح المحامي أن ذلك بخصوص استعمال أنماط للتراث الثقافي المغربي "الزليج المغربي" في تصاميم خاصة بقمصان رياضية مع نسبها لبلد آخر، وهي الجزائر.

وأضاف في "تغريدة" أخرى: "قمنا بتنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي ومحاولة السطو على أحد أشكال التراث الثقافي المغربي التقليدي، واستخدامها في خارج سياقها، مما يساهم في فقدان وتشويه هوية وتاريخ هذه العناصر الثقافية".

Mandaté par le ministère de la culture de la jeunesse et de la com @mjcc_gov, j'ai adressé hier une première lettre de mise en demeure au représentant légal du groupe @adidas afin de requérir le retrait de la collection des maillots de sport inspirés de l'art de Zellige marocain. — Mourad Elajouti (@Elajouti) September 29, 2022

والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد.

المصدر: وسائل إعلام