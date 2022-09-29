"غير مرحب به في قطر".. بلايلي يتلقى صدمة جديدة بعد رحيله عن "القراصنة"

تلقى اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، صدمة جديدة بعد رحيله عن نادي بريست الفرنسي لكرة القدم، بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

ونشر نادي بريست بيانا رسميا اليوم الخميس، أكد فيه فسخ عقد يوسف بلايلي، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى 2023، بالتراضي بين الطرفين.

وقال بريست في بيانه: "بعد طلب يوسف بلايلي الموجه إلى المدير الرياضي غريغوري لورينزي، النادي واللاعب على إنهاء العقد الذي كان ملزما لهما حتى 30 يونيو 2023. ونتمنى له حظا سعيدا في حياته المهنية".

وبهذا أصبح بلايلي لاعبا حرا، بعد انتهاء تجربته مع النادي الفرنسي الملقب بـ"القراصنة"، التي استمرت 8 أشهر، ما يجعله متاحا للانتقال إلى أي ناد بشكل مجاني.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، يسعى للعودة إلى الدوري القطري، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي قطر (2020-2021).

وأشارت الصحيفة إلى أن بلايلي غير مرحب فيه في قطر، بسبب احتفاله بطريقة مبالغ فيها بهدفه أمام المنتخب القطري، في الدور نصف النهائي لكأس العرب 2021.

بلايلي لم يكتف بهذا، بل استفز القطريين خلال فترة التوقف الدولية في شهر يونيو الماضي، عندما تواجد مع منتخب الجزائر في الدوحة وقال بشأن اللعب في الدوري القطري: "لقد اشتقت لأموالهم".

واقترن اسم يوسف بلايلي بالانتقال إلى عدة أندية في الفترة الأخيرة، من بينها الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.

وكان المدير الرياضي لنادي بريست لورينزي قد كشف الأسباب التي جعلت بلايلي يغادر الفريق الذي لعب له لفترة لم تتجاوز الـ8 أشهر ما بين الموسمين الماضي والجاري، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "يوسف كان يشعر بحزن دائم بشكل يومي، بسبب تواجده بعيدا عن أسرته، وكان من الصعب عليه المواصلة في نفس النهج".

وأضاف: "من أجل توازنه الشخصي، ومن أجل ضمان اتحاد المجموعة داخل الفريق، قررنا وضع حد للتعاون فيما بيننا".

وانتهز المدير الرياضي لبريست الفرصة، من أجل التطرق للفضائح المنشورة بخصوص يوسف بلايلي طيلة اليومين الماضيين، ملمحا بوجود نسبة كبيرة من الحقيقة في كل ما تم تداوله.

وقال في هذا الصدد: "كل ما تم تداوله في الأيام الماضية، يبقى قضية شخصية بالنسبة للاعب لا تعنينا تماما، ولا يوجد سبب يدفعنا للحديث عنها".

وأتم: "الأهم بالنسبة لنا هو وضعية نادي بريست الرياضية، والتي تبقى في مقام أعلى من أي لاعب مهما كان اسمه".

المصدر: وسائل إعلام