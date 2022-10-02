فورمولا 1.. بيريز يتوج بجائزة سنغافورة الكبرى (فيديو)

توج المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق "ريد بول" بلقب بطل سباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الـ17 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد.

وانطلق بيريز (32 عاما) من المركز الثاني، لكنه نجح في خطف الصدارة من الفرنسي شارل لوكلير سائق "فيراري" في المنعطف الأول، ليحقق بذلك فوزه الثاني في الموسم الحالي للبطولة.

واحتل لوكلير المركز الثاني، وتلاه زميله الإسباني كارلوس ساينز في المرتبة الثالثة.

بينما اكتفى سائق "ريد بول - Red Bull" الآخر، النجم الهولندي ماكس فيرستابن، بالمركز الثامن، ليتأجل بذلك حسم اللقب.

Big lock up from Verstappen at the final restart 😵#SingaporeGP#F1pic.twitter.com/5wgMm1O8Kb — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

وتأجلت بداية السباق لأكثر من ساعة بسبب الأمطار ليقرر المراقبون إنهاءه عند مرور ثلاث ساعات من موعد البداية الأصلي بدلا من إكمال عدد لفات السباق.

ويتربع ماكس فيرستابين (24 عاما) على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 341 نقطة، متفوقا بفارق 104 نقاط على وصيفه شارل لوكلير، ويليهما في المركز الثالث سيرخيو بيريز، برصيد 235 نقطة، ومن ثم البريطاني جورج روسيل سائق "مرسيدس" في المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 203 نقاط.

المصدر: RT