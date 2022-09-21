دوري الأمم الأوروبية.. برنامج الجولة الخامسة

تقام هذا الأسبوع مباريات قوية ومثيرة في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمستوى الأول ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وفيما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة ضمن دوري الأمم الأوروبية:

- الخميس 22 سبتمبر

المجموعة الأولى

فرنسا – النمسا

كرواتيا – الدنمارك

المجموعة الرابعة

بولندا – هولندا

بلجيكا - ويلز

- الجمعة 23 سبتمبر

المجموعة الثالثة

ألمانيا - المجر

إيطاليا إنجلترا

- السبت 24 سبتمبر

المجموعة الثانية

إسبانيا - سويسرا

تشيك- البرتغال.

المصدر: RT