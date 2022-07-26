"خيبة جماهيرية" فرنسية لأولمبياد 2024

قبل عامين من افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، قال 47 % من الفرنسيين إنهم "غير مبالين" بهذا الحدث، وفقا لاستطلاع رأي نشرته صحيفة "لو باريزيان" الثلاثاء.

وردا على السؤال حيال الشعور تجاه الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية المقرر إقامتها من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024، قال 26 % فقط من المستطلعة آراؤهم (عينة من 1019 شخصا) إنهم "مهتمون"، بينما أعرب 19 % عن "قلقهم"، و7 % "نفد صبرهم"، فيما لم يتمكن 1 % من الإجابة.

An invitation to the world to come and experience a whole set of new emotions together.



You are 1'30 min away from discovering the slogan of the #Paris2024 Olympic AND Paralympic Games.#RoadToParis2024pic.twitter.com/ciLzX5DZqb — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2022

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ونشر هذا الاستطلاع تزامنا مع تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "ليكيب" خلال اجتماع في الإليزيه، أشار فيها إلى أن السلطات ستوزع 400 ألف تذكرة للاولمبياد على مواطنيها.

وقال ماكرون إن الدولة "ستشتري 400 ألف تذكرة توزعها على الشباب وأطفال المدارس، خاصة من هم دون سن 16 عاما".

وعودة إلى الاستطلاع نفسه، فإن 54 % فقط من الفرنسيين يعتزمون "متابعة الحدث عبر وسائل الإعلام"، و 12% يريدون "شراء تذاكر لحضور الفعاليات"، لكن 9% يرغبون في حضور حفل الافتتاح في الموقع، و8% لحفل الختام، و6% مستعدون للمشاركة في الألعاب كمتطوعين أو بالتقدم لوظيفة.

أما بالنسبة للبقية، فإن 65% من المشاركين في الاستطلاع، "مؤيدون" لحفل الافتتاح على نهر السين. وفيما يتعلق بالمسألة الأمنية فإن 72% يعتقدون أنه سيكون مستتبا في المدن الأخرى، لكن 66 % فقط في باريس.

وبالنسبة لـ75% من هؤلاء، سيتم تجاوز ميزانية أولمبياد باريس 2024، ويرى 53% أن مجموع ميداليات فرنسا سيكون معادلا لتلك التي حصدت في الألعاب السابقة، في مقابل 26% من المتفائلين (بمزيد من الميداليات)، و 19% يرجحون ميداليات أقل.

المصدر: "أ ف ب"