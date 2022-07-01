رسميا.. باريس سان جيرمان يبرم صفقته الأولى استعدادا للموسم الجديد

تعاقد نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة بشكل رسمي مع لاعب وسط بورتو البرتغالي الدولي فيتينيا، في أولى صفقات النادي الباريسي للموسم الجديد.

وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة مع اللاعب البالغ 22 عاما بحوالي 40 مليون يورو لمدة خمسة أعوام.

وقال الوافد الجديد لموقع نادي العاصمة الباريسية "أخرج من أفضل موسم لي مع بورتو، فزت بالألقاب وتمكنت من أن أصبح لاعبا دوليا، وكان ذلك حلما بالنسبة لي".

وأضاف "أريد أن أستمر في التطور، وأريد أن أفعل ذلك هنا، ومواصلة الفوز بالألقاب".

ويعد فيتور ماتشادو فيريرا "فيتينيا"، من أبناء مركز التكوين في بورتو، وقد أعير إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في موسم 2020-2021.

وعاد فيتينيا إلى بورتو في الموسم المنصرم، وفرض نفسه في الوسط حيث خاض 47 مباراة سجل فيها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليساهم في فوز فريقه بثنائية الدوري والكأس في البرتغال.

المصدر: أ ف ب