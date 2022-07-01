صحيفة "ماركا" تعلن عن التشكيلة المثالية لموسم 2022-2021

أعلنت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية عن التشكيلة المثالية للموسم المنصرم 2021-2022 من منافسات كرة القدم.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، جاء في مقدمتهم، مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، ونجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، وصانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين.

وتواجد في التشكيلة المثالية خمسة لاعبين من ريال مدريد، المتوج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم المنصرم، بجانب ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي ومثلهم من ليفربول.

وجاءت تشكيلة "ماركا" المثالية لموسم 2021-2022 كالآتي:

حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

خط الدفاع: البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد) - الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ألكنسدر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: الإسباني رودري (مانشستر سيتي) - الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) - البلجيكي دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - المصري محمد صلاح (ليفربول).

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وقالت "ماركا" أن عملية اختيار التشكيلة المثالية تمت بعد لجنة تحكيم تضم أكثر من 60 صحفيا ومحللا في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: ماركا