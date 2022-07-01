أقوى امرأة عربية: أبحث عن الدعم لكي أكون الأقوى بالعالم

عبرت الرياضية المصرية إيمان حجاب الحائزة على لقب أقوى امرأة عربية عن استعدادها للمنافسة في بطولة أقوى امرأة في العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل.

حجاب بنت محافظة الإسكندرية التي تمارس الرياضة منذ 20 عاما تحدثت عن بدايتها الرياضية وعن طموحها خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين قائلة:

"أنا بستعد لبطولة أقوى امرأة في العالم من سنتين ومكنش في فرق بيني وبين بطلة العالم المصنفة أقوى امرأة في العالم لكن للأسف مقدرتش أسافر لأني ببحث عن الدعم الي يقدر يساعدني في السفر،

بتمنى إني أجد شركات راعيه تتكفل مصاريف سفري وأنا أتعهد بأني هكون أقوى امرأة في العالم".

RT

الرياضية المصرية أضافت

"انا تابعت في 2019 بطولة اقوى امرأة عربية فأعجبت بيها لأني بحب مجالات القوى فدخلت مجال القوى في مصارعة الذراعيين والقوة البدينة وده خلاني أحب اللعبة أكتر لأنها شاملة المصارعة والجري والملاكمة ورفع أثقال فتعد لعبة شاملة لكل مصادر الطاقة".

يذكر أن إيمان حجاب حصلت على بطولات محلية في رياضة الكيك بوكسينغ، ونالت بطولة العالم في مصارعة الذراعين، كما حصدت الحزام الأسود في الكاراتيه كأول امرأة عربية.