فريق نيمار السابق يتحرك لاستعادته هذا الصيف من سان جيرمان

أكد رئيس نادي سانتوس البرازيلي، أندريس رويدا، أن فريقه بدأ تحركات من أجل استعادة خدمات نجمه السابق نيمار، الذي تدور شائعات حول إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال رويدا خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لسانتوس، أمس الأربعاء، إن فريقه "يتخذ إجراءات من أجل استعادة نيمار"، الذي لا يزال مستقبله في "بارك دي برنس" محل شك.

وأضاف: "تلقيت أكثر من مئة رسالة تتحدث عن نيمار. أتمنى أن يثقوا بنا أكثر".

ويعتقد رويدا أنه سيكون من "غير النضج" من جانبه "عدم فعل شيء مع نيمار" لاستعادة خدماته، بعد التقارير التي نشرت في الصحافة الإسبانية والفرنسية، والتي تشير إلى أن باريس سان جيرمان قرر التخلي عن خدماته هذا الصيف.

وأكد رويدا دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الخطوات التي اتخذها لمحاولة إعادة نيمار: "يجري اتخاذ تدابير، لكن هناك أشياء لا يمكنني التحدث عنها، إنها استراتيجية".

يشار إلى أن نيمار (30 عاما) كان قد غادر في عام 2013 نادي سانتوس الذي نشأ فيه وترعرع فيه، لينضم إلى برشلونة الإسباني، حيث تألق لعدة مواسم قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2017 في صفقة جعلت من البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو).

ويحوم الغموص حول مصير نيمار، بعدما تناقلت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، أنباء عن نية الفريق الباريسي بالتخلي عن خدماته هذا الصيف.

ورفض رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، قبل أيام، التأكيد على أن نيمار سيكون ضمن خطط النادي في موسم 2022-2023، كما ذكرت بعض التقارير، أن أحد الشروط التي وضعها الفرنسي زين الدين زيدان ويتمسك بها قبل قبوله تدريب الفريق الباريسي اعتبارا من الموسم المقبل، هي التخلص من النجم البرازيلي.

وتراجع مستوى نيمار بشكل كبير منذ انتقاله لسان جيرمان في العام 2017، وغاب عن العديد من المباريات الهامة للنادي بسبب إصاباته المتكررة، واكتفى في الموسم المنصرم بخوض 22 مباراة فقط سجل خلالها 13 هدفا.

المصدر: as.com