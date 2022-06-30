رسميا.. الأهلي المصري يعلن اسم مدربه الجديد

تعاقد نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز ليشرف على الفريق خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع سواريز (47 عاما)، مدرب نادي جيل فيسينتي خامس الدوري البرتغالي الموسم الماضي، مديرا فنيا لمدة عامين وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل البرتغالي إلى القاهرة أمس الأربعاء، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، وياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

وبدأ سواريز مسيرته التدريبة عام 2005، ودرب 13 ناديا أبرزها ديبورتيفو أفيس البرتغالي موسم 2017-2018، أما باقي الفرق فهي أندية من الدرجة الثانية.

وسيتولى سواريز الذي أشرف على جيل فيسينتي منذ نوفمبر 2020، تدريب الأهلي بعقد يمتد حتى 2023 وبند جزائي بقيمة 250 ألف يورو في حال رحيله.

وقاد سواريز نادي فيسينتي للتأهل إلى مسابقة "كونفرنس ليغ" بعدما حل خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا في الدوري البرتغالي في الموسم المنصرم.

وتعتبر طريقة لعب سواريز المفضلة هي 4-3-3، وهو حاصل على الرخصة التدريبية "ويفا برو" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: وكالات