ويمبلدون.. قاهرة وليامز تنسحب من الزوجي وتغضب شريكتها

انسحبت الفرنسية أرموني تان، الأربعاء من منافسات فئة زوجي السيدات لبطولة ويمبلدون للتنس، غداة فوزها على الأمريكية سيرينا وليامز في الفردي، تاركة زميلتها "حزينة وخائبة وغاضبة".

وكان من المقرر أن تخوض تان (24 عاما)، مباراة الزوجي مع الألمانية تامارا كورباتش، إلا أنها انسحبت جراء تعرضها لإصابة في فخذها.

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وكتبت الألمانية في صفحتها على إنستغرام "بعثت لي رسالة هذا الصباح"، مضيفة "تركتني أنتظر لفترة ساعة قبل بداية اللقاء. أنا حزينة جدا، خائبة وغاضبة جدا لأنه لن يمكنني المشاركة في أول زوجي لي في الـغراند سلام".

وتابعت ابنة الـ27 عاما والمصنفة 110 عالميا في الفردي و298 في الزوجي "فعلا الأمر ليس عادلا. لم أستحق ذلك. سألتني قبل انطلاق البطولة إذا أردت أن العب الزوجي معها ووافقت. لم أعمد إلى الطلب منها، بل هي من طلبت مني".

وأردفت "إذا كنت تنهار بعد مباراة لفترة 3 ساعات في اليوم السابق، فلا يمكنك اللعب بشكل احترافي. هذا رأيي".

واحتاجت تان، المصنفة 115 عالميا، إلى 3 ساعات و11 دقيقة لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها في الدور الأول على وليامز، بطلة ويمبلدون 7 مرات (5-7 و6-1 و6-7).

وتواجه قاهرة وليامز في أول مشاركة لها على العشب البريطاني غدا الخميس، الإسبانية سارا سوريبيس تورمو على أمل التأهل إلى الدور الثالث.

المصدر: أ ف ب