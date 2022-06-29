شركة أبراموفيتش مالك تشيلسي السابق تعلق على أنباء شراء سبارتاك المحتمل

نفى ممثل شركة التعدين والصهر Evraz التي يعد أكبر مساهميها المالك السابق للنادي اللندني تشيلسي رومان أبراموفيتش، المعلومات حول مفاوضات الاستحواذ على نادي سبارتاك موسكو لكرة القدم.

وقال ممثل الشركة لموقع RBC-Sport إن "الشركة لا تفكر في إمكانية شراء فرق أو أندية رياضية".

وأفادت وسائل الإعلام أمس الثلاثاء، بشراء نادي سبارتاك الروسي من قبل شركة Evraz، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة المحتملة.

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ويعد الملياردير الروسي أبراموفيتش هو أكبر مساهمي شركة Evraz، إذ يمتلك 28.64% من أسهم الشركة.

ويملك النادي الروسي ليونيد فيدون منذ عام 2004، واحتل نادي موسكو المركز العاشر في البطولة الروسية وفاز بكأس روسيا الموسم الماضي.

يذكر أن رومان أبراموفيتش، البالغ 55 عاما، اشترى نادي تشيلسي لكرة القدم في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (حوالي 233 مليون دولار في ذلك الوقت) من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس، واضطر لبيعه بسبب الضغوط التي واجهها على خليفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: matchtv