لصوص يفسدون إجازة فيراتي في منزل مملوك لرونالدو

تعرض نجم باريس سان جيرمان، لإيطالي ماركو فيراتي خلال قضائه إجازته في جزيرة إيبيزا في منزل مملوك للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو، لعملية سطو حيث قدرت الأضرار بنحو 3 ملايين يورو.

وقالت مصادر قريبة من القضية لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء، إن اللصوص استولوا على "كمية كبيرة من المجوهرات والمال" دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في القضية بعد تقديم شكوى أمس الاثنين.

وقدرت صحيفة "دياريو دي إيبيسا" المحلية، قيمة عملية السطو بحوالي 3 ملايين يورو، مشيرة إلى أن فيراتي والأشخاص المرافقين له لم يتواجدوا في المنزل لدى حدوث السرقة.

وتأتي عملية السطو الجديدة هذه على لاعبي كرة القدم بعد أيام قليلة من حادثة سرقة تعرض لها المهاجم الإسباني داني أولمو، مهاجم لايبزيغ الألماني في أحد شوارع فالنسيا من قبل شخصين سرقوا منه ساعة فاخرة، وفقا للصحافة الإسبانية.

المصدر: أ ف ب