ويمبلدون.. التونسية أنس إلى الدور الثاني في 54 دقيقة (فيديو)

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها السريع على السويدية ميريام بيوركلوند 6-1 و6-3.

واحتاجت التونسية إلى 54 دقيقة فقط لتخطي منافستها، وستلتقي في الدور التالي مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الكندية ريبيكا مارينا والبولندية كارتارزينا كايا.

وبعد فوزها على بيوركلوند، قالت أنس التي ارتقت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين "اليوم حققت أعلى تصنيف في مسيرتي وعدم خسارتي سوى أربعة أشواط في مباراة اليوم يعني أنني حققت انطلاقة رائعة في بطولة ويمبلدون".

وأضافت "أمر رائع العودة إلى الملعب الرئيسي. الملاعب العشبية تناسب أسلوب لعبي لا سيما في الكرات الساقطة".

وختمت "الآن أريد الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي".

وكانت النجمة التونسية بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي، وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

المصدر: وكالات