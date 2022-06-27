رونالدو يرد على عرض بيكهام لضمه لنادي إنتر ميامي

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه نجم الكرة الإنجليزية السابق، ديفيد بيكهام.

وأضافت الصحيفة أن بيكهام استكشف فرص فريقه إنتر ميامي، للتعاقد مع رونالدو في محاولة "لتعزيز أداء الفريق وعلامته التجارية".

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، رفض فكرة الرحيل عن يونايتد هذا الصيف، وقرر البقاء في ملعب "أولد ترافورد".

وأكدت "ديلي ستار"، أن رونالدو ومانشستر يونايتد لا يفكران في فك ارتباطهما هذا الصيف، وأن النجم البرتغالي سيواصل مشواره مع "الشياطين الحمر" في الموسم القبل.

وكانت تقارير عدة تكهنت برحيل رونالدو عن مانشستر لاستيائه من عدم تدعيم إدارة "الشياطين الحمر" صفوف فريقها بصفقات كبيرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وربطته بالانتقال إلى بايرن ميونخ أو تشيلسي، أو حتى العودة إلى الفريق الذي نشأ فيه، نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وكان رونالدو أفضل هداف لمانشستر يونايتد الموسم الماضي بتسجيله 24 هدفا في 38 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 18 هدفا في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن الأمور لم تسر بالكامل كما هو مخطط للمهاجم البرتغالي منذ عودته إلى "أولد ترافورد" الصيف الماضي، حيث سيشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي وليس دوري أبطال أوروبا بعد احتلال يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

المصدر: "ديلي ستار"