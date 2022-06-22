"ديلي ميل": أسينسيو يفضل بطل إيطاليا على ليفربول

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها اليوم الأربعاء، بأن الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، يفضل الانتقال إلى ميلان على حساب ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد أسينسيو (26 عاما) مع ريال مدريد في صيف عام 2023، لكنه يرفض تجديده، رغبة منه في الانتقال إلى فريق جديد هذا الصيف.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن أسينسيو يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، بسبب عدم المشاركة بانتظام في المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن أسينسيو يفضل الانضمام إلى صفوف ميلان، لأن مكانه غير مضمون في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، مقارنة بوضعه إذا قرر التوقيع مع "الروسونيري".

وذكرت "ديلي ميل" أن ليفربول لديه قدرة اقتصادية أكبر من ميلان، على شراء أسينسيو ودفع راتبه السنوي.

المصدر: وسائل إعلام