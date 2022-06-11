الخطيب يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا

حرص رئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير "المارد الأحمر" الوفية لكشف تفاصيل أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الذي أقيم المغرب.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي الأهلي اليوم السبت: "جمهور النادي الأهلي.. نحن نقدر مشاعركم الحزينة على خسارة البطولة.. ولكن ما يطمئننا أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأضاف: "تواجدنا والحمد لله في النهائي الإفريقي عن جدارة 5 مرات في آخر 6 سنوات، لذا.. يجب ألا نقسو على لاعبينا وجهازهم الفني والإداري والطبي، لأنهم حققوا الكثير طوال الفترات الماضية".

واختتم محمود الخطيب رسالته للجماهير، قائلا: "الأهم.. أن نستفيد مما حدث، ونستوعب الدرس.. ولا تنسوا أن هناك من لا يسعده نجاحات ناديكم.. نحتاج مساندتكم التي تعودنا عليها.. لدينا تحديات كثيرة.. أنتم السند في كل المواقف".

المصدر: "alahlyegypt.com"