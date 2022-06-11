أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يكشف الأسرار

عقد رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري لكرة القدم، محمود الخطيب، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت في مقر النادي، للحديث عن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022، في المغرب وفاز فريق الوداد البيضاوي على الأهلي بهدفين من دون رد.

وأبدى مسؤولو الأهلي اعتراضهم على إقامة المباراة النهائية في ملعب منافسه الوداد.

واتخذ النادي الأهلي عدة قرارات بسبب إقامة النهائي في المغرب، منها اللجوء إلى المحكمة الرياضية وإقامة مؤتمر رسمي لكشف جميع الكواليس.

وقال محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي: "في البداية أنا موجود اليوم هنا بسبب ما حدث في تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "هناك أصوات كانت تنادي بإغلاق الملف وعدم التحدث عنه، ونحن كمجلس إدارة نحترم هذه الرؤية، لكن موقف النادي غير متوقف عن إحراز البطولة من عدمها".

وأكد محمود الخطيب أنه من واجب النادي الأهلي تجاه وطنه وقارة إفريقيا أن يتحدث بصوت عال ويسلط الضوء على السلبيات، حتى لا تتكرر مرة أخرى.

وفيما يتعلق بموقف الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التقدم بطلب لتنظيم النهائي، قال محمود الخطيب: "نحن كمجلس إدارة فوجئنا بأن هناك خطاب وصل إليهم ولم يتم إرساله لنا".

وأوضح رئيس الأهلي: "تواصلت مع رئيس الاتحاد، جمال علام، وسألته هل الاتحاد قام بالرد علي الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص مباراة النهائي؟ قال بالفعل الاتحاد قام بالرد، إذن لماذا لم نرشح لتنظيم المباراة النهائية؟".

وأشار إلى تواصله بعد ذلك مع هاني أبو ريدة، عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا، وطلب منه المساعدة لتنظيم مصر المباراة، لكنه أكد أن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيمها وأن ما يردده اتحاد الكرة غير صحيح.

وناشد رئيس الأهلي وزارة الشباب والرياضة بسرعة اتخاذ إجراءات تدين المخطئ في ذلك الملف ومعاقبته على إثر ذلك.

وفي ختام تصريحاته، قال الخطيب إن: "الأهلي يحتفظ بحقة في اتخاذ ما يراه من إجراءات ضد من تسبب في أي ضرر للنادي، وذلك بعد انتهاء تحقيقات وزارة الشباب والرياضة التي تجرى حاليا".

المصدر: "alahlyegypt.com"