إصابة بطلة العالم البولندية ولدريزتش أثناء إمساكها بلص

تعرضت البولندية أنيتا ولدريزتش، البطلة الأولمبية ثلاث مرات في رمي المطرقة، لإصابات لدى محاولتها منع لص من سرقة سيارتها.

وقالت ولدريزتش، عبر تطبيق "إنستغرام": "أمسكت اللص بمفردي، وسلمته إلى الشرطة.. لكنني للأسف دفعت الثمن بتعرضي لإصابة عضلية".

وستخضع ولدريزتش (36 عاما) لعملية جراحية، بعد غد الاثنين، بسبب الإصابة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه إلى التتويج بلقبها العالمي الخامس، عبر بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية، بين 15 و24 يوليو المقبل.

ولم تتضح الصورة بعد، بشأن ما إذا كانت ستصبح لائقة للمشاركة في البطولة أم لا.

يذكر أن أنيتا ولدريزتش، أصبحت في العام الماضي، أول رياضية في ألعاب المضمار والميدان تتوج بثلاث ميدالية ذهبية، في دورات أولمبية متتالية في نفس المسابقة، وتفكر في التحول لرياضة أخرى عند اعتزال رمي المطرقة.

المصدر: وكالات