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الروسية كاساتكينا تواصل مشوارها في "رولان غاروس"

الرياضة

الروسية كاساتكينا تواصل مشوارها في
Globallookpress IMAGO/Giuseppe Maffia
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تأهلت الروسية، داريا كاساتكينا، إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، البالغ مجموع جوائزها 43.6 مليون يورو، وذلك على حساب الأمريكية شلبي روجرز.

وتغلبت داريا كاساتكينا، المصنفة الـ20 في البطولة، بسهولة على شلبي روجرز، غير المصنفة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و19 دقيقة.

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وضربت داريا كاساتكينا، البالغة من العمر 25 عاما، موعدا في الدور الرابع للبطولة، مع الإيطالية كاميلا جيورجي، التي أطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكو، المصنفة سابعة، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-1) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت أيضا.

المصدر: RT 

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