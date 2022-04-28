آينتراخت فرانكفورت يقترب من نهائي الدوري الأوروبي

خرج آينتراخت فرانكفورت الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحملت ثنائية الفريق الألماني توقيع كل من المهاجم أنسجار كناوف، ولاعب خط الوسط الياباني دايتشي كامادا في الدقيقتين (1، و54) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب ميشيل أنطونيو هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

ويبدو أن فريق آينتراخت فرانكفورت قطع شوطا كبيرا نحو نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد هذه النتيجة، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام يوم الخميس المقبل، على أرضه.

المصدر: RT