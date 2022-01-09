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الرأس الأخضر تهزم إثيوبيا في كأس أمم إفريقيا (فيديو)

الرياضة

الرأس الأخضر تهزم إثيوبيا في كأس أمم إفريقيا (فيديو)
AP Themba Hadebe
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استهل منتخب الرأس الأخضر مشواره في النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الإثيوبي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، ضمن المجموعة الأولى.

ويدين منتخب الرأس الأخضر "القروش الزرقاء" بالفضل في انتصاره للمهاجم جوليو تافاريس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "أوليمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأكمل منتخب إثيوبيا المواجهة بعشرة لاعبين مبكرا منذ الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، بعد طرد مدافعه ياريد بايي لتلقيه بطاقة حمراء مباشرة.

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وحصد منتخب الرأس الأخضر "كابو فيردي" نقاط المباراة الثلاث، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الألى بفارق الأهداف خلف نظيره الكاميروني، الذي تغلب بدوره على منتخب بوركينا فاسو (2-1) في المباراة الافتتاحية للبطولة في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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