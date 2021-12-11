الشرطة الهندية تحتجز رجلا بتهمة سرقة ساعة فريدة لمارادونا في دبي

استردت الشرطة الهندية، ساعة مسروقة تعود ملكيتها لأسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييغو مارادونا، وألقت القبض على مشتبه به وراء السرقة التي تمت كما قيل في دبي.

وقالت الشرطة الهندية، إنها احتجزت رجلا يدعى وازيد حسين في ولاية آسام الواقعة في الشمال الشرقي للبلاد، واستعادت ساعة "هوبلو"، السويسرية الصنع.

وذكرت الشرطة أن وازيد حسين، فر إلى الهند عقب السرقة المزعومة في دبي.

وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 37 عاما، كان يعمل حارسا أمنيا منذ 2016 في شركة مقرها دبي، حيث تم تخزين المذكرات المتعلقة باللاعب الأرجنتيني.

وأوضحت الشرطة الهندية، أن الساعة الفريدة من نوعها وذات الإصدار الواحد، تبلغ قيمتها حوالي 26 ألف دولار، وحفرت على واجهتها صورة لماردونا وتحمل توقيعه مع قميصه رقم 10.

وقالت الشرطة الهندية، إنها اعتقلت المشتبه به بعد تلقيها بلاغا من نظرائها في دبي.

وأكدت أن الرجل المعتقل نفى التهمة الموجهة إليه، وتحجج بأنه عاد إلى موطنه الأصلي في ولاية آسام في أغسطس الماضي، لرعاية والده المريض.

وتوفي مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، في نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عاما.

المصدر: france24