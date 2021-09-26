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الإثيوبي أدولا يفوز بماراثون برلين

الرياضة

الإثيوبي أدولا يفوز بماراثون برلين
Reuters ANNEGRET HILSE
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صمد العداء الإثيوبي جوي أدولا أمام انتفاضة لمواطنه كنينيسا بيكيلي وأخرى متأخرة من جانب الكيني بيثويل إيجون ليفوز ببطولة ماراثون برلين اليوم الأحد.

واحتل إيجون المركز الثاني في حين حصل بيكيلي على المركز الثالث والبرونزية.

وفي سباق السيدات هيمنت الإثيوبيات على المراكز الثلاثة الأولى بفوز جوتيتوم جيبرسيلاسي بالمركز الأول والذهبية في أول ظهور لها في هذا السباق بعدما سجلت ساعتين و20 دقيقة وتسع ثوان بينما احتلت هيووت جيبريكيدان المركز الثاني وحصلت هيلين تولا على المركز الثالث.

ولم تسجل أي أرقام قياسية في سباق اليوم في العاصمة الألمانية لكن كان هناك الكثير من الإثارة والتشويق قبل أن يعبر أدولا خط النهاية مسجلا زمنا رسميا بلغ ساعتين وخمس دقائق و45 ثانية ومحققا أهم انتصار خلال مسيرته.

وكان أدولا البالغ 30 عاما احتل المركز الثاني في ماراثون برلين في 2017 لكنه واجه منافسة قوية اليوم من البداية عندما انطلقت مجموعة من منافسي المقدمة ومنهم بيكيلي البالغ 39 عاما الفائز بعدة ألقاب أولمبية وعالمية في سباقي خمسة وعشرة آلاف متر بسرعة كبيرة.

وكان بيكيلي أصيب بفيروس كورونا قبل 19 شهرا ولم يشارك في أي سباق رسمي منذ 18 شهرا.

المصدر: "رويترز"

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