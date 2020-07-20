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شاهد.. المقاتل الإيرلندي ماكغريغور يثير الجدل في فيديو على الشاطئ!

الرياضة

شاهد.. المقاتل الإيرلندي ماكغريغور يثير الجدل في فيديو على الشاطئ!
Reuters
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أثار المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا، الجدل في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر كونور في مقطع الفيديو وهو يستجم على شاطىء البحر ويدخن سيجارة تشبه الماريجوانا، وأمامه كأس على الطاولة.

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يذكر أن كونور ماكغريغور، البالغ من العمر 32 عاما، أعلن في 7 يونيو 2020، وضع حد لمسيرته الاحترافية وذلك للمرة الثالثة.

وانشغل المقاتل الإيرلندي منذ عام 2018 بإنتاج مشروب الويسكي الإيرلندي تحت العلامة التجارية "Proper Twelve"، وفي عام 2019، قام بتوسيع تصديره إضافة إلى إيرلندا والولايات المتحدة، إلى خمس دول أخرى هي، المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وروسيا.

المصدر: وكالات 

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